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الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 19:20

بولتون: "صفقة القرن" ستبقى لكن في حال فوز ترامب رئيسا

بولتون: "صفقة القرن" ستبقى لكن في حال فوز ترامب رئيسا
وقال بولتون في لقاء متلفز، يوم الخميس: إن الخطة الأمريكية للتسوية (صفقة القرن) التي يعارضها الفلسطينيون بشدة "لن تنجح، ولن تتم ما لم يعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا".

لكن المستشار السابق لترامب، استبعد إمكانية نجاحه بالبقاء داخل البيت الأبيض، لولاية أخرى، وقلل من فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

ورأى بولتون، أن "إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، يحتاج إلى مبادرة أخرى".

وثمن بولتون خطوة ترامب الخاصة بإعلان "صفقة القرن"، قائلا: "ما قام به ترامب محقا فيه، عندما نظر إلى الاستراتيجية الكاملة في المنطقة، وهو يعطي معنى إلى دول الخليج بالسعي إلى وجود حل مع إسرائيل".

ووصف الرئيس الأمريكي الحالي، بأنه ليس جمهوريا محافظا، ولا ديمقراطيا ليبراليا، وأنه صاحب فلسفة شخصية، واتهمه بأنه يواجه صعوبة في فهم أحداث العالم.

واعتبر بولتون أن ترمب لم يكن ثابتا في قراراته حول الملف السوري، وأكد أنه تردد كثيرا في الانسحاب من عدمه، وهذا ما مكن دولا أخرى من التقدم داخل سوريا.

وفي الشأن الليبي، استبعد بولتون وجود استراتيجية أمريكية واضحة، مؤكدا أن الملف الليبي يهم بالدرجة الأولى الدول الأوروبية.

وقال بولتون إن كتابه "الغرفة التي حدث فيها ذلك"، يوضح للرأي العام كيفية اتخاذ القرارات لدى الإدارة الأمريكية، خلال الشهور التي كان فيها مستشارا للرئيس الأمريكي.

ويصنف بولتون، الذي عمل دبلوماسيا في عدة إدارات أمريكية بـ"الجمهوري المحافظ"، واستقال العام الماضي من منصبه مستشارا للأمن القومي، بسبب "عدم الاتفاق" مع الرئيس الأمريكي.

وكان قد وصف ترامب مستشاره السابق جون بولتون بالـ"مجنون" عشية انتشار كتابه الذي انتقد فيه الرئيس بشدة.
رقم : 875055
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