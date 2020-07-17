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الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 19:27

مستوطنون يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

مستوطنون يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو
وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في محيط مكان التظاهرة، ولكن من دون تسجيل اشتباكات.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة المركزية في القدس المحتلة، يوم الأحد، النظر في لائحة الاتهام، بعدما كانت الجلسة الافتتاحية قد عقدت أواخرَ أيار/ مايو الماضي.

ويزداد الوضع في فلسطين المحتلة تفاقماً مع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وزيادة نسبة البطالة، والخلاف الواقع في الائتلاف الحكومي بشأن الميزانية العامة.

وأعلنت وزارة صحة الإحتلال، أمس الخميس، تسجيل 7 وفيات و1419 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وارتفع معدل البطالة في الاراضي المحتلة، في الأشهر الماضية، من 3,4% في شباط/فبراير إلى 27% في نيسان/ أبريل، لينخفض بعد ذلك إلى 23,5%.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عقب مظاهرة أمام مقرّ الحكومة، عن إعانات مالية لمساعدة كل المستوطنين في مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
رقم : 875058
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