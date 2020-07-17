تجمع العلماء: لفتح الأبواب أمام المساعدات المعروضة على لبنان

“ما زلنا ننتظر من الحكومة اللبنانية أن تتخذ قرارها الاستراتيجي في فتح الأبواب أمام المساعدات المعروضة على لبنان ومن دون شروط مسبقة والملبية لحاجاته الملحة والمقدرة لوضعه النقدي، والتي نقلها سفراء البلدان المستعدة لذلك كالصين وروسيا وإيران، خاصة العرض الأخير للجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمين النفط والمشتقات النفطية بالليرة اللبنانية، وما أعلنه مساعد وزير الخارجية الإيرانية السابق حسين أمير عبد اللهيان عن عرض إيران لبناء محطتين كهربائيتين والتي لم تجب عنها الدولة اللبنانية”، معتبرة أن “عدم الرد على هذه العروض مع حاجتنا الماسة إليها وتلبيتها لشروطنا في المساعدات المقدمة لبلدنا هو إذعان من قبل الحكومة للاملاءات الأميركية”.



ودعا تجمع العلماء “الحكومة اللبنانية لبدء الاتصالات مع الدول التي عرضت المساعدات على لبنان وإعداد العقود والبدء بتنفيذها، وبالوقت ذاته عدم إغلاق الأبواب أمام أية دولة غربية أو عربية خاصة العراق مستعدة لتأمين عقود تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين”.