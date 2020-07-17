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الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 19:31
الصحة اللبنانية: 101 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 101 حالة جديدة بفيروس “كورونا”، ثمانون منها من المقيمين، وواحد وعشرون من الوافدين. في ما يلي التقرير اليومي الصادرعن الوزارة:
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
875060
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