الصحة اللبنانية: 101 إصابة جديدة بـ “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 101 حالة جديدة بفيروس “كورونا”، ثمانون منها من المقيمين، وواحد وعشرون من الوافدين. في ما يلي التقرير اليومي الصادرعن الوزارة: