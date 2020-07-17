آملي لاريجاني: مجلس صيانة الدستور داعم للشعب الايراني

وقال آیة الله صادق آملي لاریجاني، في تصريح صحفي، إن مجلس صيانة الدستور يضطلع بمسؤوليات عديدة، وفق دستور البلاد، والتي من أهمها دراسة وتطبيق قرارات مجلس الشورى الاسلامي مع بنود الدستور والشريعة الاسلامية وفي هذا السياق ثمة الكثر من النشاطات البحثية والعملية.



وأعرب عن ارتياحه لان مجلس صيانة الدستور استطاع، منذ تأسيسه ولحد الآن، اداء مهامه والارتقاء بنشاطاته في المجالات التشريعية والحقوقية.



ونوه الى ان مجلس صيانة الدستور يمارس، من بين مسؤولياته المتعددة، مهمة الرقابة على الانتخابات سواءً الرئاسية والتشريعية ومجلس خبراء القيادة حيث مارس مسؤولياته بدقة في هذه المجالات.

