نائب ايراني: اميركا تدعم الارهابيين في العراق

واشار مجتبی محفوظي، في تصريح صحفي، الى انقلاب اميركا الصامت ضد الحشد الشعبي في العراق، موضحا ان اميركا تقدم الدعم للارهابيين في المنطقة ولاتستطيع تحمّل المقاومة الشعبية التي تجابه سياساتها.



وندد بالتواجد الاميركي في العراق، عادّا هذا التواجد بأنه يتعارض مع القوانين الدولية حيث نفذ عمليات عدائية وتخريبية طالت البنى التحتية في هذا البلد.



ولفت الى انه لاينبغي تجاهل دعم اميركا للارهابيين والدواعش في نهب ثروات هذا البلد لاسيما ثروته النفطية.



ونوه الى ان قوات المقاومة الشعبية في العراق قد تبلورت وازدادت قوتها ماأدت الى إحباط السياسات الاميركية في هذا البلد.



وأشار الى انه لهذا السبب يخطط الاميركيون لاثارة الاضطرابات بين الفصائل العراقية ويزعمون ان وجود الحشد الشعبي يتعارض مع مصالح العراق.



ولفت الى ان الساسة الاميركان يسعون الى تقييد الحشد الشعبي او حلّه بهدف تنفيذ دسائسهم في العراق.