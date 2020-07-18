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السبت 18 تموز 2020 ساعة 08:12

تفاصيل استشهاد آمر اللواء 59 بالجيش العراقي

تفاصيل استشهاد آمر اللواء 59 بالجيش العراقي
قالت الوزارة في تغريدة عبر موقعها الرسمي على تويتر إن العميد غيدان قتل "أثناء تأديته لواجباته الأمنية في قضاء الطارمية ببغداد بعد تعرضه لإطلاق نار من العناصر الإرهابية".

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن خلية الإعلام الأمني، قولها الجمعة إن "عملاً إرهابياً استهدف عجلة عسكرية في منطقة بن سينا بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد أسفر عن استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي.
تفاصيل استشهاد آمر اللواء 59 بالجيش العراقي

هذا وتحدثت وكالة شفق نيوز، عن عملية قنص تعرض لها القيادي في الجيش العراقي ونقلت عن مصادر إن "آمر لواء 59 بالجيش العراقي العميد الركن علي غيدان، فارق الحياة نتيجة نيران قناص".

واوضح المصدر أن "الحادث اسفر ايضا عن إصابة الجنود حسين طالب شخيور، وعصام حسين خليل التميمي، واحمد قيس علوان العزاوي، ورعد حميد مجيد الكناني".

وأضاف المصدر أن " الجيش استخدم الهاونات في محاولة للسيطرة على اماكن القناصة المجهولة المصدر".

واشار إلى "توقف نيران القناصة وانسحاب المجموعة الارهابية باتجاه البساتين"، لافتا إلى أن "الجيش يشن حملة تفتيش كبرى ويطوق مكان الحادث من جميع الجهات".
وتابع المصدر أن قوات الجيش تمكنت من إخلاء جثة غيدان والمصابين إلى بغداد.
تفاصيل استشهاد آمر اللواء 59 بالجيش العراقي
من جانبها توعدت قيادة العمليات المشتركة، بالضرب بيد من حديد العناصر الإرهابية التي أقدمت على استهداف آمر اللواء 59.

وقالت القيادة في بيان لها إنه "يوماً بعد آخر يقدم أبناء قواتنا المسلحة أرواحهم دفاعاً عن العراق وشعبه، وها هي اليوم تزف شهيداً آخر وهو البطل العميد الركن (علي حميد غيدان) آمر اللواء التاسع والخمسون الذي ارتقى إلى جوار ربه بعد تعرضه لعمل إرهابي جبان في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد أثناء أدائه الواجب المقدس في قاطع المسؤولية".

واضاف، "إننا في الوقت الذي ننعى هذا الآمر الشجاع، فإننا نعاهد أهله وذويه بأن دماءه لن تذهب سدى وسيكون الرد قاسياً سريعاً بحق من ارتكب هذه الجريمة، وسنضرب بيد من حديد العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي. ان قواتنا مهما قدمت مِن تضحيات للذَّود عن وطننا الغالي فهي مستمرة بإرادة عالية ، وعهدا للشهداء ولأبناء شعبنا الكريم لن نتوقف إلا بالقضاء التام على كل خلايا الارهاب واقتلاعها مِن أرض العراق".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أفادت باستشهاد آمر لواء بالجيش في قضاء الطارمية ببغداد، فيما أفاد مصدر أمني بإغلاق جميع مداخل ومخارج القضاء عقب الهجوم.
وقالت الخلية في بيان لها إن "عملا إرهابيا استهدف عجلة عسكرية في منطقة بن سينا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، ما أسفر عن استشهاد امر لواء 59 بالجيش العراقي (العميد الركن علي غيدان)".
وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السلطات المعنية بالتحرك على الفور لإلقاء القبض على الفاعلين.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) "إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه الجهات الاستخبارية والقطعات الأمنية الماسكة لقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بالتحرك الفوري والعاجل للقبض على العناصر الإرهابية التي أقدمت على التعرض لعجلة العميد الركن (علي حميد غيدان) آمر اللواء التاسع والخمسين بالفرقة السادسة خلال أدائه الواجب".
ولفت إلى إن "القوات الأمنية بصنوفها كافة ستستمر بملاحقة الزمر الإرهابية وسيكون القضاء عليها قريباً".
رقم : 875105
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