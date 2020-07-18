الحشد الشعبي يعزي باستشهاد آمر اللواء 59

وقال الحشد في بيان له: تلقينا بأسف كبير وحزن عميق وبمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره، نبأ استشهاد العميد الركن علي حميد آمر اللواء 59 التابع لفرقة المشاة السادسة والذي اسشهد اثناء تأديته الواجب في قضاء الطارمية ببغداد بعد تعرضه لاطلاق نار من العناصر الإرهابية.
وبهذه المناسبة تتقدم هيئة الحشد الشعبي بخالص العزاء والمواساة الى وزارة الدفاع وذوي الشهيد البطل، سائلين الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وتؤكد هيئة الحشد الشعبي أنها ستستمر مع القوات الأمنية في ملاحقة فلول “داعش” وخلاياه الإرهابية في قضاء الطارمية وكل مكان لتطهير ارض العراق بالكامل منهم.