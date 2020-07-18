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السبت 18 تموز 2020 ساعة 09:18

الشيخ“الدمشقي” الذي توفي بفيروس “كورونا”

الشيخ“الدمشقي” الذي توفي بفيروس “كورونا”
ونقل مصدر ان الشيخ محمد مازن الدمشقي، (أبو بكر) أصيب قبل فترة بفيروس كورونا.

وكان الشيخ الدمشقي يعطي دروس دينية ويلقي خطبا إسلامية في أكثر من جامع من بينها جامع حموليلى المركزي في ركن الدين بدمشق الذي كان يعطي فيه دروس قبل إصابته.

وبحسب المصدر فانه في 14 تموز، تم تسجيل اول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا من سكان حي ركن الدين.

وبينت المصادر أن المتوفى من سكان منطقة عجك في ركن الدين، فضلاً عن وجود حالة أخرى من سكان المنطقة في العناية المشددة بأحد مشافي دمشق.

كما توفي يوم الخميس الشيخ محمد أحمد المبرور إمام جامع نافذ أفندي بحي المهاجرين في دمشق، وتوفي الشيخ حسان الطحان دون الإشارة لسبب الوفاة، كما تناقلت صفحات “الفيسبوك” وفاة الشيخ عدنان السيروان، والشيخ نظمي الدسوقي.

يذكر أنه تم إغلاق مسجد عثمان بن عفان بتنظيم كفرسوسة بدمشق بتاريخ 20 حزيران بعد التأكد من إصابة اثنين من المصلين وأحد أفراد عائلة مؤذن المسجد بفيروس كورونا، حيث تم إغلاق المسجد لإجراء عمليات التعقيم والتنظيف للحفاظ على سلامة المصلين والأهالي في المنطقة.
رقم : 875118
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