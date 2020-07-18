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السبت 18 تموز 2020 ساعة 09:35

قطر تعلن موقفها من العقوبات على السودان

قطر تعلن موقفها من العقوبات على السودان
جاء ذلك في كلمة سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، "عبد الله السويدي"، الجمعة، خلال جلسة "الحوار التفاعلي المعزز حول السودان"، تحت البند العاشر المعني بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، ضمن جدول أعمال الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف.


قطر تعلن موقفها من العقوبات على السودان وادخاله في قائمة الارهاب
ورحب السويدي بجهود حكومة السودان وسعيها الجاد للتوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل من شأنه أن يفضي إلى إشاعة الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية في جميع ربوع البلاد.

وأكد اهتمام وحرص دولة قطر على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان؛ انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الشعب السوداني يستحق أن ينعم بالسلام المستدام والاستقرار والتنمية.

وقال: "نرحب بعقد هذا الحوار التفاعلي المُعزَّز"، كما تقدم بالشكر لحكومة السودان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على المعلومات المقدمة بشأن التقدم المحرز لفتح مكتب قُطري للمفوضية السامية بالسودان.

وكانت الخارجية الأمريكية قد رفعت، في مارس الماضي، كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

وبدأت العقوبات على السودان في 12 أغسطس 1993، عندما أدرجت الولايات المتحدة السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب؛ عقب استضافة الأخيرة لزعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، الذي بقي فيها حتى عام 1996.
رقم : 875125
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