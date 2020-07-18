ائتلاف النصر يرحب بنفي الكونفدرالية من قبل البعثة الاممية

وقال ائتلاف النصر انه يرحب بنفي السيدة جينين بلاسخارت للانباء التي نسبت لها بتبنيها للصيغة الكونفدرالية كحل للمشاكل العالقة بين بغداد ومنطقة كردستان، ونرى في تاكيدها على الالتزام بوحدة وسيادة العراق ونظامه السياسي والدستوري توضيحا يتناسب ومهامها كممثل للامين العام للامم المتحدة، ومتماشيا مع معايير والتزامات التخويل الممنوح لبعثة الامم المتحدة في العراق.



ويشدد "ائتلاف النصر" على انّ دور البعثة الاممية والتخويل الذي اعطي لها يتقيد بمساعدة العراق وليس التدخل بشؤونه، ويطالب جميع البعثات الدوبلوماسية وبعثة الامم المتحدة بالالتزام بمهامها وفقا لمقتضيات السيادة العراقية والذستور، وانّ اي خلاف عراقي داخلي يحل باطر عراقية ووفقا للدستور العراقي وضمن وحدة وسيادة العراق.