مقتل قائد أمني في ميليشيات الانتقالي اليمني بظروف غامضة

وقال مصدر في ميليشيات المستقيل منصور هادي المدعوم من السعودية إن "قائد الكتيبة الثانية في لواء المهام الخاصة التابع للانتقالي مقبل الحنشي لقي مصرعه في ظروف غامضة بعدن"، دون تقديم تفاصيل أكثر.



فيما نقلت وسائل إعلام يمنية عن سكان محليين في عدن قولهم إنهم "عثروا على جثة القائد الأمني مقتولا في أحد شواطئ مدينة خور مكسر شرقي عدن وعليها آثار طلقات نارية".



الثلاثاء الماضي، تجددت الاشتباكات المسلحة، بين ميليشيات المستقيل منصور هادي اليمنية و ميليشيات المجلس الانتقالي "المدعوم إماراتيا" على طول خطوط المواجهة بينهما، في محافظة أبين جنوبي البلاد.



ورغم إعلان التحالف العدوان السعودي الاماراتي لهدنة في أبين، في 24 حزيران/ يونيو الماضي، ونشره لمراقبين بعدها بيومين، إلا أن الخروقات ظلت مستمرة بشكل متقطع، تزامنًا مع المشاورات التي تقودها الرياض لإنهاء الأزمة بين الجانبين.‎