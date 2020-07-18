سوريا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي

وأعلنتْ اللجنة العليا للانتخابات توقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية في كلِ الوسائل الإعلامية والإعلانية استناداً الى قانونِ الانتخابات العامة التي ستبدأُ في السابعة من صباح الأحد وتنتهي في السابعة مساءً.



واضافتْ اللجنةُ أنّ كل مواطن سوري على الأراضي السورية أتمَّ الثامنةَ عَشْرةَ من عمره ولم يكنْ محروماً من حق الانتخاب أو موقوفاً عنه يحقُ له المشاركةُ في الاقتراع.



وكان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سامر زمريق أوضح في تصريح لسانا أنه اعتباراً من صباح السبت 18 تموز 2020 لا يحق لأي مرشح إجراء أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية حيث توقف حملاتهم الدعائية في جميع الوسائل الإعلامية والإعلانية وذلك حسب قانون الانتخابات العامة.



وتنص المادة 58 من قانون الانتخابات العامة على أن “توقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية”.