الصين: أمريكا فقدت عقلها وأخلاقها تماما!

ووفقا له: "أمريكا لا تتحمل مسؤولياتها تجاه الآخرين وتستخدم الوباء لتشويه سمعة البلدان الأخرى و"إلقاء اللوم على الآخرين". وأشار وانغ يي، أن الولايات المتحدة ليس لها أي حدود ولا شيء يوقفها.



وتابع الوزير، "بالإضافة إلى ذلك فإنها تخلق بؤر ومواجهات ساخنة في العلاقات الدولية". وأضاف، أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة ذات أنانية متطرفة وأولوية لبلادها بشكل علني، وسياسة الإجراءات أحادية الجانب والترهيب.



وبرأيه، فإن واشنطن في سياستها تجاه بكين تعيد إحياء المكارثية وعقلية الحرب الباردة. بالإضافة إلى ذلك، تعمد الولايات المتحدة إثارة مواجهة أيديولوجية. وأشار الوزير أن جمهورية الصين الشعبية لن ترد على "القوات القليلة المعادية للصين" في الولايات المتحدة.



وشدد وانغ يي على أنه يجب على روسيا والصين تطوير ليس فقط العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا العمل مع الدول الأخرى التي تتخذ موقفًا موضوعيًا وعادلًا لمواجهة أي إجراءات تنتهك النظام الدولي.



في وقت سابق، حدد وانغ يي طرقًا لتحسين العلاقات الصينية الأمريكية. ودعا أولا إلى فتح وتفعيل جميع قنوات الحوار. وشدد على أن الطرفين "بحاجة أيضا إلى التفكير في خطة للتفاعل والاتفاق عليها". بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى ضرورة التركيز والتعاون لمكافحة "كوفيد-19".