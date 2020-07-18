ترامب يواصل نضاله مع الكمامة والأطباء والمدارس!

ويأتي هذا في وقت يتواصل الجدل فيه بين خبراء الصحة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض قرار يلزم السكان بارتداء الكمامات، وكذلك بين ترامب وأولياء الأمور والمعلمين بسبب إصرار الرئيس على عودة المدارس في أقرب وقت ممكن.



ومع التفشي السريع للمرض، يطالب خبراء أميركيون السلطات بسن قوانين تفرض ارتداء الكمامات.



وحتى الآن تفرض أكثر من ثلاثين ولاية وضع الكمامة على المواطنين كإجراء وحيد للحد من انتشار الفيروس، لكن كثيرا من حكام الولايات إضافة إلى الرئيس ترامب لا يؤمنون بفكرة فرض ارتداء الكمامات على الأشخاص.



ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد رفع حاكم ولاية جورجيا دعوى قضائية ضد رئيسة المجلس البلدي لمدينة أتلانتا لإصدارها تعليمات تفرض على السكان وضع الكمامات في الأماكن العامة.



وتقول رئيسة المجلس البلدي لأتلانتا إن حاكم الولاية يسيسُ الجائحة وإنه استهدفها بالدعوى القضائية بعيد اجتماع بالرئيس ترامب.



ويدور جدل حاد آخر بين ترامب وخبراء الصحة والأهالي، حيث يدفع البيت الأبيض نحو عودة التلاميذ للفصول الدراسية، وقال إنه سينشر تعليمات بهذا الشأن للمؤسسات التعليمية.



في المقابل يثور أولياء الأمور والمعلمون وخبراء الصحة العامة ضد توجهات البيت الأبيض، ويستعدون لرفض تطبيقها بداية العام الدراسي المقبل.



وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 بالولايات المتحدة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول الأول من أغسطس/آب و157 ألفاً بعد مرور أسبوع واحد.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الجمعة أنّ الولايات المتحدة -الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم- سجّلت خلال 24 ساعة أكثر من 77 ألف إصابة جديدة بالوباء، ليصل إجماليّ الإصابات إلى نحو 3.6 ملايين. كما سجلت 927 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم بهذا البلد إلى أكثر من 139 ألف شخص.



وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 14 مليونا، توفي منهم ما يزيد على 599 ألفا، وتعافى أكثر من 8.4 ملايين، وفق موقع "ورلد ميتر" (worldometers) المختص برصد تطورات الفيروس.