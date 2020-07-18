?>?> جو بايدن يعلق على ‘‘التدخل الروسي في إنتخابات أمريكا‘‘ - اسلام تايمز
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السبت 18 تموز 2020 ساعة 13:09

جو بايدن يعلق على ‘‘التدخل الروسي في إنتخابات أمريكا‘‘

جو بايدن يعلق على ‘‘التدخل الروسي في إنتخابات أمريكا‘‘
وقال بايدن لأنصاره ،أمس الجمعة، خلال حملة عبر الإنترنت لجمع تبرعات لحملته: "نعرف من قبل، وأؤكد لكم أنني أعرف الآن، لأنني أحصل على إفادات من جديد. الروس ما زالوا يحاولون نزع الشرعية عن عمليتنا الانتخابية".

وحذر من أنه "إذا استمر الروس في التدخل فسيكون هناك ثمن باهظ يدفعونه" إذا فاز هو في انتخابات نوفمبر أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأضاف بايدن أن الصين تقوم أيضا بأنشطة "تهدف لجعلنا نفقد الثقة" في نتيجة انتخابات 2020.

ولم يتضح متى حصل بايدن على إفادات المخابرات، والتي تعد أمرا عاديا للمرشحين الرئيسيين في انتخابات الرئاسة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في 30 يونيو، إنه لم يتم تزويده بإفادة سرية وإنه ربما يطلب تقريرا في أعقاب تقارير مفادها أن ترامب لم يتخذ إجراء بشأن تقارير للمخابرات، قالت إن روسيا رصدت مكافآت لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان.

وكانت روسيا قد نفت مرارا صحة أنباء حول تدخلها في الانتخابات في الولايات المتحدة.
رقم : 875182
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