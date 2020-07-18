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السبت 18 تموز 2020 ساعة 14:14

إيران.. 2166 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 223 الفا

إيران.. 2166 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 223 الفا
وقالت لاري اليوم السبت في مؤتمرها الصحفي اليومي، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2166 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 271606 من ضمنهم 3529 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 223300 فيما تم تسجيل 188 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 13979 شخصا.

واوضحت بانه تم لحد الان اجراء مليونين و 123 الفا و 518 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا في البلاد وقالت، ان محافظات آذربیجان شرقي وایلام وبوشهر وخراسان رضوي وخوزستان وزنجان وكلستان ومازندران وکرمان وفارس هي الان في الحالة الحمراء علما بان محافظتي خوزستان وزنجان تشهدان انخفاضا في وتيرة الاصابة بالمرض وعدد الراقدين في المستشفيات في ظل تعاون المواطنين والتزام التوصيات الصحية.
رقم : 875199
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