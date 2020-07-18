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السبت 18 تموز 2020 ساعة 15:13
مليار دولار .. صادرات السلع الايرانية للإمارات في الربيع
وأوضح "فرهاد بيلتن" في بيان، أن الصادرات شهدت نموا بنسبة 8 بالمئة ارتفاعا عن نحو 900 مليون دولار بالفترة المناظرة 2019.
ونوه الى أن الاحصائيات تشير الى أن الصادرات سجلت نموا كمّيا بنحو 40 بالمئة الى 3.4 مليون طن في الربيع صعودا عن نحو 2.4 مليون طن.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
875208
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