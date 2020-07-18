نائب ايراني: الاعمال الارهابية للكيان الصهيوني لن تبقى دون رد

وأشار محمد حسن آصفري، في تصريح صحفي، الى مخططات الصهاينة الرامية لتنفيذ أعمال ارهابية ضد ايران، مشدداً: إن من الواضح قام نشوء الكيان الصهيوني على الأعمال الارهابية لذلك يلاحظ بصمات هذا الكيان الارهابي عليها عند وقوعها في أي مكان بالعالم .



ولفت الى ان الجرائم الارهابية المتمثلة في قتل قادة حزب الله لبنان ودعم فصائل المجموعات الارهابية والتكفيرية تعود الى الكيان الصهيوني.



وأشار الى الجرائم الارهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قتل العلماء النوويين الايرانيين، موضحاً: ان الكيان الصهيوني ضالع بقتلهم وكذلك الاعمال الارهابية الاخرى في البلاد يعود سببها الى مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في مناهضة الاستكبار.



وشدد النائب عن أهالي اراك: إن الاعمال الارهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني لن تبقى دون رد وسترد الجمهورية الاسلامية الايرانية عليها بحزم في أي مكان بالعالم وقد انقضت مرحلة اضرب واهرب.