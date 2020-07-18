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السبت 18 تموز 2020 ساعة 15:36

روحاني يوجه بإعداد التعليمات اللازمة بمراسم العزاء في شهر محرم

روحاني يوجه بإعداد التعليمات اللازمة بمراسم العزاء في شهر محرم
وجاء ايعاز الرئيس روحاني لوزير الداخلية للاسراع بإعداد التعليمات اللازمة المتعلقة بمراسم ايام العزاء في شهر محرم احياء لذكرى استشهاد سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين (ع) وانصاره الاوفياء في واقعة الطف بكربلاء، وذلك بغية رفعها الى اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن ثم المصادقة عليها.

كما دعا رئيس الجمهورية لجان مكافحة فيروس كورونا المستجد في المحافظات الى الدقة والجدية في متابعة تنفيذ التعليمات الصحية خاصة التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات كافضل سبيل للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته.

واشاد الرئيس روحاني بتعاون ومواكبة المواطنين في استخدام الكمامات الطبية لقطع سلسلة انتقال فيروس كورونا في المجتمع واضاف، انه من الضروري عبر مواصلة التوعية، الامتناع عن التجمعات التي تساعد في تفشي فيروس كورونا الخطير في المجتمع ومن ضمنها مراسم العزاء والافراح.

‎وفي جانب اخر من حديثه اشار رئيس الجمهورية الى اجتماعه الاخير بالمحافظين في البلاد حول سبل التقدم ببرنامج قفزة الانتاج، واوعز الى وزير الداخلية بمتابعة وتيرة متابعات المحافظين حول المشاريع الوطنية لقفزة الانتاج خاصة الطلب منهم المبادرة الى اكمال المشاريع المنجزة بنسبة 80 بالمائة فما فوق بغية اكمالها حتى نهاية العام.
رقم : 875212
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