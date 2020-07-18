التحالف السعودي يضع شروطاً تعسفية جديدة على طيران اليمنية

وقال مصدر إن الشروط الجديدة بدأ سريانها ابتداءً من أمس الأول الخميس، بالتزامن مع استئناف الرحلات التجارية الجوية من اليمن وإليه بعد توقف دام 3 أشهر جراء فيروس كورونا.



وبموجب الشروط الجديدة، يجب على شركة الخطوط اليمنية إرسال أسماء وبيانات المسافرين كافة على طائراتها وصورة ملونة من جوازات سفرهم إلى غرفة العمليات الخاصة بالتحالف السعودي في الرياض قبل 48 ساعة من الإقلاع.



ويهدف التحالف السعودي الإماراتي إلى فحص هوية المسافرين من اليمن وإليه، وما إذا كانت هناك شخصيات مستقلة مناهضة له أو شخصيات حوثية (أنصار الله)، حتى تُمنَع من السفر.



وأجبر التحالف السعودي الإماراتي، فجر السبت، طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية على العودة إلى مطار القاهرة بعد لحظات من الإقلاع وعلى متنها أكثر من 170 مسافراً.

وأرجع التحالف سبب المنع إلى عدم نسخ جوازات المسافرين إلى غرفة عملياته في الرياض، وفقاً للمصدر الملاحي.