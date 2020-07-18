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السبت 18 تموز 2020 ساعة 15:42

وزيرة الدفاع اللبنانية: تلاحم الجيش مع الشعب والمقاومة غيّر المعادلة

وزيرة الدفاع اللبنانية: تلاحم الجيش مع الشعب والمقاومة غيّر المعادلة
واضافت ان “التلاحم الذي شهدته الساحة اللبنانية في تموز، انعكس أيضاً في الانتصار الذي تحقّق بفعل القوة والإرادة في معركة فجر الجرود، إذ قام الجيش اللبناني بعمليات نوعية وتمّ ردع الإرهابيين من السيطرة على المناطق الحدودية مع سوريا، أو الدخول الى العمق اللبناني. واستطاع الجيش بفضل الدعم والمساعدة الشعبية إخراج الإرهابيين من جرود لبنان الشرقية”.

وأكدت ان “لبنان يتمسك بحقوقه وسيادته على كافة أراضيه ومياهه وأجوائه وثروته النفطية”، واعتبرت أنّ  “أي تنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9، والمنطقة الاقتصادية الخالصة تتم مراقبتها باستمرار، حيث يعمل الجيش بكل إمكانياته وهناك تواجد لقوات الأمم المتحدة في المياه الإقليمية”.

ولفتت عكر إلى  أنّ “الحكومة تقوم بكل الجهود والإصلاحات الممكنة، من أجل تخطّي الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالبلد”. واعتبرت ان “على الجميع الوقوف صفاً واحداً من أجل إنقاذ لبنان الذي يرزح اليوم تحت وطأة وباء كورونا، وضغط النزوح السوري وارتفاع سعر صرف الدولار والبطالة، وعليه، سنعمل ما بوسعنا لتحقيق مطالب المواطنين واتخاذ خطوات جريئة تبعد شبح الفقر والجوع عن المواطن”.
رقم : 875215
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