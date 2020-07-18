عبد السلام: غريفيث بات منخرطا مع قوى العدوان

صنعاء (اسلام تايمز) - أكد رئيس “الوفد الوطني المفاوض” في اليمن محمد عبد السلام أن “المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث انفصل عن مهمته من حيادية وإنصاف وبات منخرطا مع قوى العدوان على اليمن”.