في ظل تهديدات السيسي: السعودية ومصر تبحثان العلاقات العسكرية

وجرى خلال الاتصال، "بحث تعزيز التعاون المشترك في كل ما من شأنه حفظ الأمن في المنطقة".



وكان الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" قال الخميس، خلال لقاء مع شيوخ قبائل ليبية، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة ما سماها" تحركات تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي".



وأضاف أن "مصر لن تسمح بأن تتحول ليبيا إلى بؤرة للإرهابيين والخارجين على القانون، وإن تطلب ذلك تدخلًا مباشرًا من جيشها".



من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة خارجية حكومة "الوفاق الوطني" الليبية "محمد القبلاوي" تصريحات السيسي بـ"التدخل السافر" في الشأن الداخلي لبلاده.



وأضاف: "نذكر السيسي بأن حكومة الوفاق هي من هزمت تنظيم داعش في ليبيا، بينما لا يزال هو يعاني منه في سيناء".