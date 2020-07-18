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السبت 18 تموز 2020 ساعة 18:07

العراق.. اعتقال مسؤول تصنيع العبوات ‘‘لداعش‘‘ في كركوك

العراق.. اعتقال مسؤول تصنيع العبوات ‘‘لداعش‘‘ في كركوك
وقالت الاستخبارات إن مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية نفذت عملية استباقية دقيقة في محافظة كركوك اسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في ناحية الرشاد مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية.

وأضاف البيان أن الارهابي الاول المكنى (ابو طه) عمل بما يسمى "ولاية الرشاد" بمنصب مسؤول تصنيع العبوات الناسفة فيما تم القبض على الارهابي الاخر المكنى (ابو المعتصم) والذي عمل بصفة معاون للارهابي الاول ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتركا بعدة عمليات إرهابية مع عصابات داعش.

وتقوم السلطات العراقية بعدة عمليات لتطهير الاراضي العراقية من بقايا تنظيم داعش الارهابي وتمشيط الاماكن التي يسيطرون عليها وأدت هذه العمليات لاعتقال العديد من المتخفين التابعين للتنظيم ومن العمليات التي تقوم بها السلطات العراقية عمليات "أبطال العراق" والتي تتم بمشاركة الحشد الشعبي لملاحقة فلول داعش حيث نجحت تلك العملية حتى الان في تطهير الكثير من القرى وتحرير عدد من المختطفين والعثور على اسلحة وعبوات من مخلفات داعش.
رقم : 875246
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