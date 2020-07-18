طائرات إسرائيلية معادية تخرق الاجواء اللبنانية

اشارت ​مديرية التوجيه​ في ​قيادة الجيش​ إلى أن 3 طائرات تابعة للاحتلال الاسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية، وأوضحت في بيان أنه "خرقت ​طائرة​ استطلاع إسرائيلية، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق ​الجنوب​، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.



كما وخرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة كفركلا​، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.



وسجل خرق اخر لطائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت من فوق ​بلدة عيترون.