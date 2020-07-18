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السبت 18 تموز 2020 ساعة 19:06

مسؤول يمني.. اليمن يُمزق تحت إشراف الأمم المتحدة!

مسؤول يمني.. اليمن يُمزق تحت إشراف الأمم المتحدة!
وأوضح حنش للمسيرة أن مارتن غريفيث لم يقدم لليمنيين أي شيء والأمم المتحدة فشلت فشلًا ذريعًا في اليمن.

وأضاف أن الشعب اليمني يتمنى فقط أن يقف التدخل الخارجي ليجلسوا على طاولة واحدة، لافتا إلى أن غياب الأمم المتحدة ساهم في استمرار الجرائم بحق شعبنا من قبل تحالف العدوان.

وأردف قائلا "لا نعول على دور للأمم المتحدة في إيجاد حل للعدوان والحصار على اليمن".

وتابع عضو الوفد الوطني "عندما يقصف اليمنيون بدم بارد لا نسمع من المبعوث إلا أنه متوتر وقلق، وفي عمليات مارب نسمع إدانته ومواقفه الصارمة إلى جانب العدوان والمرتزقة".

وأكد أن اليمن يُمزق تحت إشراف الأمم المتحدة، فتقوم الأخيرة بجمع المساعدات وتوزيعها كرواتب لموظفيها في اليمن.

وأشار إلى أن إيقاف العدوان على اليمن يعني توقف الملايين من الدولارات عن الأمم المتحدة، وهي تتاجر بدماء اليمنيين.
رقم : 875253
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