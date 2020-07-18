إزاحة الستار عن جهاز محاكاة طائرة اليوشن خطوة مهمة بالتدريب

وأشار عزیز نصیرزاده، في تصريح صحفي، الى تصنيع جهاز محاكاة طائرة اليوشن - 76 (خاصة بالنقل) في البلاد والذي أزيح عنه الستار مؤخرا، موضحاً: إن سلاح الجو استطاع تصنيع أجهزة محاكاة كثيرة لمختلف طائرات اسطول النقل التابع لسلاح الجو في البلاد حيث يعدّ تصنيع جهاز محاكاة طائرة اليوشن خطوة فاعلة على صعيد تدريب طياري سلاح الجو.



وأضاف: إن الاهمية التي يكتسبها تصنيع هذا الجهاز تتمثل بتوقف الحاجة الى ايفاد الطيارين الى الخارج للتدريب على هذه الطائرة حيث كانت هذه الدورات تلغى أحيانا أو تترافق مع صعوبات في حال قبولها أو تكون باهضة الكلفة.



وأعرب عن ابتهاجه لتصنيع هذا الجهاز الذي يتسم بتقنية عالية مقارنة بنظائره الاجنبية حيث يستطيع طيارو سلاح الجو الايراني التدريب وفق المواصفات المطلوبة.



ولفت الى ان أجهزة المحاكاة تكتسب الاهمية في مجال الامان ايضا حيث تعد من الضرورات للتدريب على الطيران وتفوق كلفتها سعر الطائرة ذاتها.



ونوه الى ان أجهزة محاكاة الطائرات تمتاز بشفرات خاصة تعود على الشركات المصنّعة ولاتمنحها للبلدان الاخرى في حال تصدير هذه الطائرات ويبقى تصنيعها حكراً عليها.



وأكد أن سلاح الجو الايراني باتت لديه القدرة على تصنيع جميع أجهزة المحاكاة بدقة ووفق تقنيات رفيعة تؤدي ذات ردود الافعال التي تبديها الطائرات أثناء عمليات الطيران والتحليق.