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السبت 18 تموز 2020 ساعة 20:03

سوريا ترفع الحجر الصحي عن بلدة جديدة الفضل في القنيطرة

سوريا ترفع الحجر الصحي عن بلدة جديدة الفضل في القنيطرة
وكانت سجلت في السابع عشر من حزيران الماضي حالة وفاة بفيروس كورونا في جديدة الفضل لسيدة سبعينية باشرت على إثرها فرق الترصد والتقصي الفحوص الطبية والمسحات للمخالطين والجوار وطبق الحجر الصحي على أربعة أبنية في البلدة بالتوازي مع العمل لتخفيف التجمعات وحالات الازدحام فيها.

وفي العشرين من يونيو/ حزيران أخضعت البلدة للحجر الصحي بشكل كامل بعد تسجيل عدة إصابات بالفيروس فيها وذلك منعاً لانتشار الفيروس وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

ويذكر أن جديدة الفضل هي البلدة الرابعة التي فرض عليها حجرا صحيا بعد عين منين، والسيدة زينب، ورأس المعرة، التي تم تسجيل 16 إصابة فيها في يوم واحد، وجميعها في ريف دمشق.

وقد رفعت السلطات السورية الحجر الصحي الذي فرضته على بلدة عين منين في ريف دمشق في شهر ابريل الماضي.

وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة السورية، فقد بلغ عدد الإصابات المسجلة في البلاد 496 حالة، تعافى منها 144 حالة، فيما توفي 25 حالة.
رقم : 875260
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