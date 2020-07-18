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السبت 18 تموز 2020 ساعة 21:47

حزب قلب تونس يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

حزب قلب تونس يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية
وجاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، الذي حاز على 27 مقعدا بالبرلمان من أصل 217، عقب اجتماع مكتبه السياسي.

وقال الحزب في بيانه، إنه يأمل من رئيس الجمهورية قيس سعيد، “التسريع بحركة تكوين حكومة وحدة وطنيّة متجانسة متضامنة وناجعة، تستجيب لانتظارات الشعب، وتحظى بثقة واسعة وأغلبيّة مريحة”.

ولفت إلى أن هذه الدعوة تأتي “ضمانا لإنجاح المشاورات الخاصّة بتكليف الشخصيّة الأقدر لتأليف فريق حكومي جديد، وتجنّبا للتلاعب بالتسميات وبصيغ تفويض الصلاحيات ضمن حكومة تصريف أعمال”.

وشدد الحزب على أنّ “الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة يجب أن تكون محلّ توافق بين جميع الأطراف، يُساندها حزام سياسي عريض ومتين، خاصّة في هذه الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة العصيبة وغير المسبوقة التي تمرّ بها البلاد”.

والخميس، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قبول استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.

والجمعة طلب سعيد، من الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة، خلفا للفخفاخ.
رقم : 875276
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