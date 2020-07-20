الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 تموز 2020 ساعة 07:45

تونس.. مكافحة الفساد تطلب منع سفر وتجميد أموال الفخفاخ

تونس.. مكافحة الفساد تطلب منع سفر وتجميد أموال الفخفاخ
وذكرت الهيئة أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات تتعلق بالملف المذكور.

وأوضحت أنها طلبت اصدار أوامر قضائية بمنع السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.

وكان قد طلب الرئيس التونسي قيس سعيد، رسميا خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من هذا الأخير تقديم استقالته.

وأعلن سعيد، يوم الخميس، عن قبول استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.

ويواجه الفخفاخ اتهامات باستفادة إحدى شركاته من صفقات مع الدولة، حققت أرباحا بنحو 44 مليون دينار (حوالي 15 مليون دولار).
رقم : 875463
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: طيران حرس الثورة في كامل جهوزيته العملانية
اللواء سلامي: طيران حرس الثورة في كامل جهوزيته العملانية
القمر الاصطناعي الايراني
القمر الاصطناعي الايراني 'بارس 1' يجتاز الاختبارات البيئية بنجاح
20 تموز 2020
الخنجر اليمني ينغرس في قلب الصهاينة
الخنجر اليمني ينغرس في قلب الصهاينة
20 تموز 2020
أسباب التغيرات السياسية في حكومة الإمارات
أسباب التغيرات السياسية في حكومة الإمارات
20 تموز 2020
لماذا تعارض أمريكا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟
لماذا تعارض أمريكا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟
20 تموز 2020
بين قيصر وملف النازحين.. أين سيقع خيار الحكومة اللبنانية؟
بين قيصر وملف النازحين.. أين سيقع خيار الحكومة اللبنانية؟
18 تموز 2020
دول وشركات عالميّة تتسابق لصنع لقاح لفيروس "كورونا"
دول وشركات عالميّة تتسابق لصنع لقاح لفيروس "كورونا"
18 تموز 2020
روحاني: 25 مليون ايراني اصيبوا بفيروس كورونا حسب احد التقارير
روحاني: 25 مليون ايراني اصيبوا بفيروس كورونا حسب احد التقارير
18 تموز 2020
العقوبات الأمريكية على إيران "مسألة فيها نظر"
العقوبات الأمريكية على إيران "مسألة فيها نظر"
18 تموز 2020
حماس تعلق على خطوة غوغل وأبل المناهضة لفلسطين
حماس تعلق على خطوة غوغل وأبل المناهضة لفلسطين
18 تموز 2020
الفلسطينيون في طريقهم للجنائية الدولية
الفلسطينيون في طريقهم للجنائية الدولية
18 تموز 2020
أمريكا تزرع الفوضى.. ولبنان لا سبيل لخلاصه سوى الوحدة
أمريكا تزرع الفوضى.. ولبنان لا سبيل لخلاصه سوى الوحدة
17 تموز 2020
أمريكا تاريخ عنيف ومستقبل مظلم
أمريكا تاريخ عنيف ومستقبل مظلم
17 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس