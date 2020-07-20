اليمن.. مصرع قائد القوات الخاصة في جماعة هادي ومرافقيه

فقد لقي قائد القوات الخاصة بمديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الامارتي عبدالله احمد الحنشي ومرافقاه صامد الحنشي وجندي آخر مصرعهم بكمين مسلح نفذه مسلحون مجهولون وسط مدينة المحفد بمنطقة إلحاق بمديرية المحفد بمحافظة أبين الجنوبية فجر اليوم الاثنين.



وقالت مصادر محلية في بلدة المحفد ان ابو خالد الحنشي ومرافقيه كانوا في طريقهم في منطقة إلحاق غرب المحفد حيث اعترضهم مسلحون مجهولون إثر كمين مسلح أدى إلى مصرع قائد القوات الخاصة ومرافقيه .



وحملت جماعة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي مليشيات مايسمى الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات مسؤولية مقتل قائد القوات الخاصة بمديرية المحفد بمحافظة أبين.