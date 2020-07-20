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الاثنين 20 تموز 2020 ساعة 08:53

نجروان بارزاني: لن ننسى دعم إيران لكردستان العراق

نجروان بارزاني: لن ننسى دعم إيران لكردستان العراق
وأكد بارزاني ،في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اربيل مساء الاحد، على تمتين الاواصر بين طهران وأربيل.

ونوه الى الاهمية التي توليها منطقة كردستان العراق في العلاقات مع الجوار، عادّاً ايران بالجار المهم للعراق وكردستان.

من جهته أعرب ظريف عن ترحيب الجمهورية الاسلامية الايرانية بالدور الهام الذي تلعبه منطقة كردستان العراق في هذا البلد.

ووصف العلاقات بين طهران واربيل بالمتينة والصديقة، "وان ايران تسعى باستمرار لتوطيد العلاقات مع منطقة كردستان العراق.

ولفت الى ان توطيد العلاقات مع العراق مستمر رغم تفشي فيروس كورونا، "ولم يترك هذا الموضوع تأثير على العلاقات حيث ان المنافذ الحدودية المشتركة مفتوحة".

ووصف ظريف العراق مع جميع مكوناته باعتباره بلد جوار يكتسب الاهمية الفائقة لايران وان طهران تسعى باستمرار لتمتين اواصر الصداقة مع هذا البلد.
رقم : 875482
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