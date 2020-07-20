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الاثنين 20 تموز 2020 ساعة 09:41

أسرى حماس وفتح يباركان تقارب الحركتين

أسرى حماس وفتح يباركان تقارب الحركتين
وقال البيان إن هيئاتنا التنظيمية الفاعلة في معتقلات وسجون العدو الصهيوني على تواصل وتنسيق عميق من أجل خدمة وكرامة أسرانا الأبطال في كل السجون والمعتقلات، وقد ترجمنا هذا التواصل والتنسيق لأفعال وبالمشاركة الفاعلة مع مكونات العمل والوطني على الساحة الاعتقالية، وكان هذا في أكثر من محطة مفصلية وتحديداً في العشر سنوات الأخيرة.

وأكد بيان أسرى الحركتين أن هذا التعاون سيبقى مستمراً وهو متبلور الآن للتصدي للسجان ولاسترداد ما سلبنا إياه من مكتسبات مستغلاً ظروف وباء كورونا مؤخراً، وسننتصر في حراكنا هذا إن شاء الله ووجه أسرى الحركتين التحية للمقاومة في غزة، وشعبنا المرابط في القطاع، في ظل ذكرى دخول الاحتلال برا للقطاع قبل ستة أعوم، ووقوع الجندي شاؤول آرون أسيرا.

وثمن البيان موقف المقاومة في خطاب أبو عبيدة بالتعهد ألا يكون تبادل إلا بتحرير من بُذلت لأجل حريتهم التضحيات.

ودعا أسرى الحركتين كل أحرار العالم أن يقفوا سنداً ودعماً لمقاومتنا إن هي قررت الإقدام على خطوات قد تعرضها للضغط من العدو وأعوانه.

وأردف إن استمرار الأمر الواقع مستحيل وقد كشف العدو عن نواياه ولن نستجدي منه حقنا المسلوب بل ننتزعه منه انتزاعاً ولن ننتظر ممن زرع هذا الكيان لا عدلاً ولا انصافاً.

من جهة أخرى، حمّل أسرى حركة فتح وحماس، الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون، المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في صحة الأسير المناضل المجاهد كمال أبو وعر، الذي أصيب بفيروس كورونا بسبب الإهمال واللامبالاة المتعمدة.

ونشير الى ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، كشف عن عودة الاتصالات المباشرة بين الحركتين دون وساطات ووجود لقاءات بين قيادات حمساوية وفتحاوية بعد انقطاع دام لعشرة سنوات.
رقم : 875493
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