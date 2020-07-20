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الاثنين 20 تموز 2020 ساعة 09:42

السعودية تكشف عن إجراءات مشددة للحج هذا العام

السعودية تكشف عن إجراءات مشددة للحج هذا العام
وبحسب فضائية العربية السعودية التي نشرت الخبر فقد أفاد المسؤول السعودي بأن عدد الحجاج لهذا العام سيكون محدودا وانه لن يُسمح بدخول المشاعر دون تصريح، مؤكداً فرض عقوبات على المخالفين، وذلك ضمن إجراءات مشددة اتخذتها السلطات بهدف ماذكرت انه لضمان سلامة وأمن الحجاج في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت القناة عن شرطة الطائف، إقامة نقاط ضبط أمنية لمنع المخالفين من دخول المشاعر المقدسة، كما كشفت هيئة أمن طرق الحج، عن تفعيل مراكز الضبط الأمني حول العاصمة المقدسة.

واضافت ان مديرية الجوازات، أكدت فرض عقوبات بالسجن وغرامة مالية لمخالفي تعليمات الحج، منوهة إلى أن الشركات التي تنقل حجاج بدون تصاريح ستتلقى عقوبات أيضاً.

يشار إلى أن قيادة أمن الحج بالأمن العام، كانت قد أعلنت أنها ستقيم عدداً من المؤتمرات الصحافية لشرح خططها وتنظيماتها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1441هـ، وذلك بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمكة المكرمة.

إلى ذلك، سلّط المؤتمر الصحافي الأول الذي عقد، يوم امس الأحد على الخطط الأمنية لمداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمشاركة قيادة قوات الجوازات.
رقم : 875494
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