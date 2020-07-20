ايران ضمن الدول الـ 15 عالميا في انتاج الذكاء الاصطناعي

وقال هاشمي ان وضعنا جيد في العالم من ناحية المعرفة والاستفادة من الكوادر البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي ووفقا لتقارير مصادر مرموقة فان ايران تحتل المرتبة ما بين 7 الى 15 في العالم من حيث الخريجين الجامعيين وانتاج علم الذكاء الاصطناعي.



واشار الى هنالك الكثير من الباحثين والاساتذة في البلاد الذين يقومون بانجاز البحوث التطبيقية في هذا المجال واضاف، ان مهاجرة النخب الى الدول الاخرى تعد تحديا عالميا بسبب الامكانيات والفرص العملية المميزة لذا علينا نحن ايضا الاهتمام بهذا المجال وتوفير الامكانيات والارضيات العملية المناسبة للحيلولة دون مهاجرة النخب.



واوضح بان ايجاد وتطوير المختبرات التخصصية وتوفير الموارد والبنية التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي تعد كذلك من الحالات التي تستلزم مشاركة القطاع الخاص للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار وتطوير البنية التحتية من قبلها وتقديم الدعم من جانب الدولة.