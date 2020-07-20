القمر الاصطناعي الايراني 'بارس 1' يجتاز الاختبارات البيئية بنجاح

وقال بابائي: تم تصميم نظام المعزل المصمم لنموذج الدفع للقمر الإصطناعي "بارس 1" Pars 1 ، في قسم الهيكل والآلية لمعهد أبحاث منظومات الأقمار الاصطناعية وتم تسجيله في مركز الملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع ، واجتاز بنجاح الاختبارات البيئية في مركز البحث والتكامل بمعهد ابحاث الفضاء الايراني.



واضاف: رئيس معهد أبحاث منظومات الأقمار الاصطناعية: نظرًا للحساسية العالية للمعدات الفضائية المستخدمة في الأقمار الاصطناعية للاهتزازات وإمكانية تلف المعدات بسبب الاهتزازات الناتجة عن الإطلاق، يمكن اعتبار تصميم وبناء نظام العزل هذا نقطة تحول في تصميم وبناء الأقمار الاصطناعية في البلاد، بالإضافة إلى تجنب تعليق مشاريع الاقمار الاصطناعية وتقليل تكلفتها ومدتها بشكل كبير.