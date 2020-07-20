الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 تموز 2020 ساعة 12:49

ظريف يعود إلى طهران في ختام زيارته للعراق

ظريف يعود إلى طهران في ختام زيارته للعراق
وکان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى بغداد صباح الاحد، وفور وصوله توجه والوفد المرافق لزيارة المكان الذي استشهد فيه القائد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ومرافقيهما قرب مطار بغداد، حيث قراوا سورة الفاتحة على ارواحهم الطاهرة.

وكان في رفقة ظريف كل من مساعد الخارجية للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند ومساعد الخارجية مدير عام شؤون الخليج الفارسي علي رضا عنايتي والمتحدث باسم الخارجية عباس موسوي.

وتباحث وزير الخارجية الايراني خلال زيارته الى بغداد حول التوافقات الحاصلة بشان التعاون الثنائي خلال زيارة الرئيس حسن روحاني الى بغداد وسبل تطوير هذا التعاون في مختلف المجالات فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية المهمة وجرائم اميركا في المنطقة وقضية استشهاد القائد سليماني وابو مهدي المهندس ومرافقيهما.

والتقى ظريف في بغداد مع وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وتوجه وزير الخارجية الايراني عصر امس الاحد الى اربيل حيث التقى رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس منطقة كردستان مسرور بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني، حيث بحث معهم بشان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر انه من المقرر ان يقوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيارة الى طهران الثلاثاء تلبية لدعوة من الرئيس حسن روحاني.
رقم : 875526
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القمر الاصطناعي الايراني
القمر الاصطناعي الايراني 'بارس 1' يجتاز الاختبارات البيئية بنجاح
الخنجر اليمني ينغرس في قلب الصهاينة
الخنجر اليمني ينغرس في قلب الصهاينة
20 تموز 2020
أسباب التغيرات السياسية في حكومة الإمارات
أسباب التغيرات السياسية في حكومة الإمارات
20 تموز 2020
لماذا تعارض أمريكا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟
لماذا تعارض أمريكا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟
20 تموز 2020
بين قيصر وملف النازحين.. أين سيقع خيار الحكومة اللبنانية؟
بين قيصر وملف النازحين.. أين سيقع خيار الحكومة اللبنانية؟
18 تموز 2020
دول وشركات عالميّة تتسابق لصنع لقاح لفيروس "كورونا"
دول وشركات عالميّة تتسابق لصنع لقاح لفيروس "كورونا"
18 تموز 2020
روحاني: 25 مليون ايراني اصيبوا بفيروس كورونا حسب احد التقارير
روحاني: 25 مليون ايراني اصيبوا بفيروس كورونا حسب احد التقارير
18 تموز 2020
العقوبات الأمريكية على إيران "مسألة فيها نظر"
العقوبات الأمريكية على إيران "مسألة فيها نظر"
18 تموز 2020
حماس تعلق على خطوة غوغل وأبل المناهضة لفلسطين
حماس تعلق على خطوة غوغل وأبل المناهضة لفلسطين
18 تموز 2020
الفلسطينيون في طريقهم للجنائية الدولية
الفلسطينيون في طريقهم للجنائية الدولية
18 تموز 2020
أمريكا تزرع الفوضى.. ولبنان لا سبيل لخلاصه سوى الوحدة
أمريكا تزرع الفوضى.. ولبنان لا سبيل لخلاصه سوى الوحدة
17 تموز 2020
أمريكا تاريخ عنيف ومستقبل مظلم
أمريكا تاريخ عنيف ومستقبل مظلم
17 تموز 2020
كيف تمّكن "أردوغان" من وأد فتنة "غولن"
كيف تمّكن "أردوغان" من وأد فتنة "غولن"
17 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس