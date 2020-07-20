ظريف يعود إلى طهران في ختام زيارته للعراق

وکان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى بغداد صباح الاحد، وفور وصوله توجه والوفد المرافق لزيارة المكان الذي استشهد فيه القائد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ومرافقيهما قرب مطار بغداد، حيث قراوا سورة الفاتحة على ارواحهم الطاهرة.



وكان في رفقة ظريف كل من مساعد الخارجية للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند ومساعد الخارجية مدير عام شؤون الخليج الفارسي علي رضا عنايتي والمتحدث باسم الخارجية عباس موسوي.



وتباحث وزير الخارجية الايراني خلال زيارته الى بغداد حول التوافقات الحاصلة بشان التعاون الثنائي خلال زيارة الرئيس حسن روحاني الى بغداد وسبل تطوير هذا التعاون في مختلف المجالات فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية المهمة وجرائم اميركا في المنطقة وقضية استشهاد القائد سليماني وابو مهدي المهندس ومرافقيهما.



والتقى ظريف في بغداد مع وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.



وتوجه وزير الخارجية الايراني عصر امس الاحد الى اربيل حيث التقى رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس منطقة كردستان مسرور بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني، حيث بحث معهم بشان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



يذكر انه من المقرر ان يقوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيارة الى طهران الثلاثاء تلبية لدعوة من الرئيس حسن روحاني.