اللواء سلامي: طيران حرس الثورة في كامل جهوزيته العملانية

واشار اللواء سلامي خلال زيارته التفقدية ،اليوم الاثنين، لقاعدة "فتح" التابعة لطيران الحرس الثوري، الى قدرات القوة البرية للحرس في المجال العملاني وقال، ان طيران الحرس الثوري (وحدة المروحيات التابعة للقوة البرية للحرس الثوري) قد بلغ مرحلة الاكتفاء في نهضة تصنيع القطع والتحديث وعمليات الصيانة الاساسية (اوفرهول).



واضاف اللواء سلامي، ان القسم الاكبر من المهمات الامنية للبلاد ملقى على عاتق القوة البرية للحرس الثوري وان الدعم الجوي والمروحي للوحدات البحرية للحرس يحظى بالاهمية.



واكد القائد العام للحرس الثوري الاوضاع الدفاعية والامنية المطمئنة لطيران الحرس الثوري في مجال الدفاع عن الامن القومي واضاف، ان طيران الحرس الثوري بتطوير بنيته التحتية قد توصل الى قدرات جديدة.



واضاف، ان طيران الحرس الثوري قد حقق قفزة مقبولة ايضا في مجال المروحيات الهجومية والنقل والاسناد والاغاثة.



واكد القائد العام للحرس الثوري قدرات طيران الحرس الثوري في مجال التدريب واضاف، ان طيران الحرس الثوري قد بلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجالات التدريب وصيانة القطع والمروحيات.



وقال، ان قواعد طيران الحرس الثوري هي الان في كامل الجهوزية وان الاوضاع الدفاعية والامنية لهذه القوة ممتازة الى جانب سائر وحدات القوة البرية للحرس الثوري.