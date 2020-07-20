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الاثنين 20 تموز 2020 ساعة 13:26

سيالة يبحث مع نظيره الكويتي مستجدات الملف الليبي

سيالة يبحث مع نظيره الكويتي مستجدات الملف الليبي
ووفق بيان صادر عن الخارجية الليبية، فإن سيالة أطلع الصباح ،خلال اتصال هاتفي أمس الأحد، على آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتطورات معركة سرت-الجفرة المرتقبة لدحر قوات الجنرال خليفة حفتر.

وتناول الاتصال العلاقات بين البلدين، والتنسيق المستمر في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الصباح عن أمله بعودة الاستقرار الكامل إلى ليبيا ونجاح العملية السياسية في البلاد.

وقال المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا مصطفى المجعي، يوم الأحد، اندلاع معركة تحرير مدينتي سرت والجفرة أمر محسوم وقريب جدا، وكذلك تحرير الحقول والموانئ الليبية، وهذه هي مهمة غرفة عمليات سرت الجفرة. ولكن الهدف الأوسع هو القضاء على حالة التمرد وبسط السيطرة عل كامل التراب الليبي”.

وقالت قوات حفتر انها ارسلت بدورها مقاتلين وأسلحة لتعزيز خطوط دفاعها عن سرت.

كما أفادت مصادر مطلعة، بوصول تعزيزات عسكرية لقوات حفتر الى مدينة الجفرة , وإمدادات عسكرية من مصر إلى مدينة طبرق شرقي ليبيا.

وتسعى قوات حفتر، بدعم من مصر والإمارات وفرنسا، لإزاحة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، لكنها منيت بخسائر فادحة وخسرت كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
رقم : 875534
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