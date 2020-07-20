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الاثنين 20 تموز 2020 ساعة 13:46

قبائل الجوف ترفض عرضا سعوديا وتطالب بالثأر

قبائل الجوف ترفض عرضا سعوديا وتطالب بالثأر
وكانت طائرات تحالف العدوان قد استهدفت ،الأربعاء الماضي، حفل زفاف في قرية المساعفة النائية في مديرية حزم في محافظة الجوف (شمال شرق صنعاء)، ما أدى إلى مقتل 31 مدنياً معظمهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين، وهو ما لم يعقب عليه تحالف العدوان عليه رسميا حتى اليوم.

ووفق المصادر اليمنية، فإن التحالف اعترف ضمنيا بالقصف، ويحاول تفادي تبعاته على المستوى القبلي في الجوف، وتحديداً في المناطق الحدودية بين المحافظة والأراضي السعودية.

وأضافت المصادر، أن الرياض لجأت إلى العرف القبلي اليمني، بعدما تبيّن أن معظم ضحايا المجزرة ينتمون إلى قبيلة بني نوف، إحدى قبائل جهم الممتدّة من الجوف إلى مأرب وصنعاء، والتي سبق لها أن أسرت 6 جنود سعوديين قبل أشهر، على خلفية اعتقال القوات السعودية في محافظة المهرة اثنين من أبنائها.
رقم : 875545
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