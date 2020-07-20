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الاثنين 20 تموز 2020 ساعة 14:15

إيران: 2414 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 240 الفا

إيران: 2414 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 240 الفا
واضافت سادات لاري ،في تصريحها الصحفي اليوم الاثنین، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل2414 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 276 الفا و 202 حالة لغاية الان بينهم 3583 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 240 الفا و87 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 217 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 14 الاف و405 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و175 الف و 217 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 875551
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