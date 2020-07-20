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الاثنين 20 تموز 2020 ساعة 14:19

طهران: الانتخابات السورية خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار

طهران: الانتخابات السورية خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار

واعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي عن ارتياح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإجراء الانتخابات البرلمانية السورية بنجاح، قائلا، إن هذه الانتخابات تجري في أوضاع تحمل فيها الشعب السوري آلام وصعاب كثيرة بسبب الحرب والدمار الناجم عن أعمال الجماعات الإرهابية ووجود قوات الاحتلال الأجنبية والعقوبات الجائرة الأحادية.

وأكد موسوي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل في أن تكون الانتخابات البرلمانية السورية خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار والتقدم في عملية الحوار السياسي السوري - السوري وتخفيف معاناة الشعب السوري.
رقم : 875552
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