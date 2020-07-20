هيومن رايتس تكشف المستور عن كورونا في السجون المصرية

وافادت المنظمة إن "14 سجينا ومحتجزا على الأقل توفوا بسبب مضاعفات كوفيد-19 على الأرجح في عشر مؤسسات عقابية في مصر حتى 15 يوليو الحالي".



وذكرت المنظمة أن تقريرها مبني على "شهادات ورسائل تم تسريبها من سجنين وتقارير ذات مصداقية لوسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان".



ودانت المنظمة "نقص الرعاية الطبية وعدم توفير الاختبارات" الخاصة بكورونا في السجون المصرية"، مشيرة إلى أنه رغم إطلاق السلطات المصرية سراح 13 ألف سجين منذ شهر فبراير الماضي، إلا أن ذلك "غير كاف لحل مشكلة التكدس في السجون".



وكشفت المنظمة ان الحراس "في ثلاثة سجون على الأقل رفضوا السماح للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها".