واعظي: حلفاء الولايات المتحدة سئموا من إدمان واشنطن للحظر

وكتب محمود واعظي في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الاثنين: "إن احتجاج مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ضد استخدام الولايات المتحدة للحظر الاقتصادي يظهر أنه حتى حلفاء الولايات المتحدة قد سئموا من إدمان الولايات المتحدة للحظر ".



وشدد رئيس مكتب رئيس الجمهورية على أن سياسة الحظر هي سياسة لا إنسانية ومجحفة وخاوية يجب وضعها جانباً وهذا ليس رأي إيران فقط.



وندد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت المنصرم بسياسة العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأميركية، معتبرا أنها تأتي بنتائج عكسية.



وقال بوريل في بيان صادر عنه خلال قمة أوروبية مخصصة لإنعاش الاقتصاد الأوروبي "إنني قلق للغاية حيال الاستخدام المتزايد للعقوبات أو التهديد بفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة ضد الشركات والمصالح الأوروبية".



وأضاف: "كنا شاهدين على هذا المنحى المتنامي في حالات إيران وكوبا والمحكمة الجنائية الدولية ومؤخرا (في حالة) مشروعي نورد ستريم 2 وتركستريم".