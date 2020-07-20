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الاثنين 20 تموز 2020 ساعة 15:40

ايران ترحب باجراء الانتخابات البرلمانية في سوريا

ايران ترحب باجراء الانتخابات البرلمانية في سوريا
وقال موسوي في تصريح ادلى به اليوم الاثنين: ان هذه الانتخابات جرت في وقت عانى فيه الشعب السوري كثيراً بسبب النزاع والدمار الناجم عن ممارسات الجماعات الإرهابية ووجود قوات الاحتلال الأجنبي والحظر الاحادي الجائر.

واضاف: تأمل الجمهورية الاسلامية الايرانية أن تكون الانتخابات البرلمانية السورية خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار وتقدم عملية الحوار السياسي السوري السوري وتخفيف معاناة الشعب السوري.

يذكر ان انتخابات مجلس الشعب السوري جرت أمس الاحد في 15 دائرة انتخابية ، وشارك فيها 1656 مرشحا من بينها 200 أمرأة تنافسوا للفوز بـ 250 مقعدا برلمانيا.

وتم ـاجيل هذه الانتخابات في سوريا مرتين بسبب تفشي كورونا، لكن اقيمت أمس هذه الانتخابات في 15 دائرة انتخابية في 15 محافظة في سوريا من مراعاة البروتوكولات الصحية حيث اقيمت في محافطة حلب في دائرتين انتخابيتين.
رقم : 875568
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