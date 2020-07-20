الحرس الثوري: حققنا تقدما مطلوبا في سلاح المروحيات

وقال باكبور، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين على هامش زيارة تفقدية لقاعدة فتح الخاصة بمروحيات الحرس الثوري، إن سلاح المروحيات يكتسب الاهمية لتأثيراته في المعارك الميدانية حيث أحرز هذا السلاح التقدم المطلوب خلال الاعوام الثلاثة الماضية.



وأضاف: إن سلاح المروحيات في الحرس الثوري حقق تقدما بنسبة 70 بالمئة على الصعيدين الكمي والنوعي.



وتابع: إنه تم تشييد البنى التحتية الاساسية في المجالين الملاحي والطيران.



ولفت الى عدم وجود أية مشكلة في سلاح المروحيات وتحقق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الاجزاء.



وفي سياق متصل قال قائد سلاح المروحيات العميد طيار محمد رحماني أن مروحيات الحرس الثوري تم تجهيزتها بصواريخ متطورة كما تحقق تقدم لافت في مجال تسليح المروحيات الهجومية.