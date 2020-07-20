الأردن :2000 مركز اقتراع مؤهل للانتخابات النيابية

وعرض الحباشنة،لأبرز المحطات الرئيسة في الإجراءات الانتخابية بدءا من مرحلة التسجيل وإعداد جداول الناخبين، مرورا بمرحلة الاعتراض على تسجيل الغير والمدد القانونية للاعتراض، ثم مرحلة الترشح وصولًا إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج.



وبين مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية،أن الهيئة عدّلت تعليمات الانتخابات التنفيذية المتعلقة بالمراحل الانتخابية، والتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين، والأخرى الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية 2020، لافتا إلى أن الهيئة زادت عدد مراكز عرض الجداول الأولية للناخبين لتصل إلى 253 مركزًا، إلى جانب إتاحتها إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة التزامًا بتعليمات التباعد الجسدي.



ولفت الحباشنة إلى أن الاعتراضات تجري عبر عملية إلكترونية لكنها تُسجل من خلال الحضور الشخصي للتحقق، فيما تكون عملية تقديم طلبات الترشح وجاهيا مرفقة بشهادة عدم محكومية، حيثُ يلزم مقدمها بكتابة تعهد للالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية التي حددتها الهيئة والجهات الحكومية.



وأضاف أن العملية الانتخابية تحتاج لكوادر بشرية تصل إلى 60 ألف شخص موزعة بين العاملين في الهيئة والجهات الحكومية إضافة إلى المتطوعين، مبينًا أن الكوادر مقسمة إلى 8 فئات لكل منها مهام ووظائف محددة.