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الاثنين 20 تموز 2020 ساعة 19:51

الصحة السورية تحدد موعد فتح مطار دمشق الدولي

الصحة السورية تحدد موعد فتح مطار دمشق الدولي
وأوضح يازجي في مؤتمر صحفي أن ثمة دراسة لفتح مطار دمشق الدولي قريبا، وأنه سيزود بجهاز الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، وغيرها من الإجراءات الوقائية.

وأضاف أنه بدءا من الغد سيكون هناك 4 مراكز للفحص للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا للمسافرين خارج البلاد، وسيكون التحليل مختوما من وزارة الصحة كي تقبله الدول الأخرى.

وأشار يازجي إلى أن عمليات "إعادة المواطنين العالقين في الخارج تتواصل تدريجيا، وعلى مراحل مع مراقبة الوضع الوبائي واستعدادات مراكز الحجر والعزل"

وأكد يازجي أن الوزارة قررت إعادة إغلاق صالات الأفراح والعزاء للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن تجاوز الإصابات بكورونا في بلاده حاجز 500 إصابة ينذر بتفش أوسع حال التهاون في بإجراءات الوقاية.

وحول زيادة عدد الوفيات قال الوزير السوري، إن أسباب ذلك غير معروفة، ورجح أن تكون بسبب عدم الإبلاغ عن حالات مرضية تعالج منزليا والتأخر بطلب الاستشارة.

وحول قانون قيصر الأمريكي قال يازجي إنه "أثر على قطاع الصحة وخصوصا في استيراد الأدوية".

وأعلنت وزارة الصحة السورية انه تم تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين وشفاء 10 حالات ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن بلغت 522 شفيت منها 154 وتوفيت 29 حالة.
رقم : 875596
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